Lesione per Politano e Lobotka: i tempi di recupero dei due infortunati Due settimane di stop per l'esterno. Il centrocampista resterà fermo per circa un mese

Si allunga, stavolta anche ufficialmente, l'elenco degli infortunati del Napoli. Nel giorno della ripresa degli allenamenti senza i 10 nazionali, sia Politano che Lobotka hanno svolto gli esami strumentali dopo i problemi fisici emersi nella gara di domenica al "Maradona" contro il Genoa. Problema muscolare di lieve entità per l'esterno, che rimarrà fermo circa 15 giorni e che salterà almeno una partita. Più lunghi i tempi per Lobotka, che a causa di una lesione nella zona inguinale rimarrà fermo per circa un mese. Un problema per Conte, che dopo Buongiorno e Rrahmani perde altri due titolari, senza contare il lungodegente Lukaku.