Si allunga, stavolta anche ufficialmente, l'elenco degli infortunati del Napoli. Nel giorno della ripresa degli allenamenti senza i 10 nazionali, sia Politano che Lobotka hanno svolto gli esami strumentali dopo i problemi fisici emersi nella gara di domenica al "Maradona" contro il Genoa. Problema muscolare di lieve entità per l'esterno, che rimarrà fermo circa 15 giorni e che salterà almeno una partita. Più lunghi i tempi per Lobotka, che a causa di una lesione nella zona inguinale rimarrà fermo per circa un mese. Un problema per Conte, che dopo Buongiorno e Rrahmani perde altri due titolari, senza contare il lungodegente Lukaku.
Lesione per Politano e Lobotka: i tempi di recupero dei due infortunati
Due settimane di stop per l'esterno. Il centrocampista resterà fermo per circa un mese
Napoli.