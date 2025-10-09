Gli infortuni aprono spazio alle seconde linee: anche Vergara spera in un posto Conte non avrà Politano, Rrahmani e Buongiorno: sarà costretto ad ampliare le rotazioni

Dopo i 15 minuti giocati da Anguissa ieri con il suo Camerun, questa sera tocca ad altri tre nazionali del Napoli scendere in campo: il danese Hojlund e i due scozzesi Gilmour e McTominay. Come sempre Conte incrocia le dita: l'obiettivo in vista dei rientri della prossima settimana è non avere altri infortuni. Ieri il Napoli ha perso Lobotka, che sarà fermo un mese, e anche Politano: per lui uno stop più breve, di circa 15 giorni. Anche Rrahmani resterà ancora fuori, con Conte che perde tre titolari. Si spera, invece, di rivedere Alessandro Buongiorno il 18 ottobre in casa del Torino.

E l'emergenza apre la strada, almeno teoricamente, alle cosiddette seconde linee. Neres e Spinazzola si candidano per sostituire Politano, ma c'è anche Lang - che fino ad ora ha giocato pochissimo - che può essere utilizzato a sinistra. A centrocampo il vice Lobotka è sicuramente Gilmour, ma scala posizioni il giovane Antonio Vergara, napoletano doc, che potrebbe entrare nelle rotazioni in attesa del ritorno dello slovacco, che tra le altre partite, salterà il big match contro l'Inter. La speranza di Conte, invece, è di recuperare Politano per la gara contro la squadra di Chivu. E tra le soluzioni di Conte non va dimenticato Elmas, vero e proprio tuttofare della squadra azzurra.