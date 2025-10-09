Hojlund scatenato con la Danimarca: doppietta e assist L'attaccante del Napoli protagonista nella vittoria per 6-0 con la Bielorussia

La Danimarca domina senza appello, chiudendo il primo tempo con un netto 4-0 sulla Bielorussia, nella terza giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Protagonista indiscusso dei primi 45 minuti è Rasmus Hojlund. L'attaccante del Napoli si mette in mostra segnando il raddoppio al 20’ e completando la sua doppietta personale al 45’.

Pochi istanti dopo il terzo gol danese, il giovane classe 2003 si distingue anche per l'assist che vale il 4-0, rete siglata da Dorgu. Per Hojlund arriva così l’undicesimo gol in 29 presenze con la nazionale danese, il quinto nelle ultime tre gare tra club e selezione. In campo anche Gilmour e McTominay in Scozia-Grecia 3-1. Gilmour è entrato al 60’, mentre McTominay ha giocato tutta la partita.