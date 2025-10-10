De Bruyne: "Nessuna polemica con Conte. A Napoli sto bene" Il centrocampista dal ritiro del Belgio: "Questione amplificata più di quanto meritasse"

Durante la conferenza stampa in preparazione alla partita contro la Macedonia del Nord, Kevin De Bruyne ha affrontato anche domande sulla sua esperienza al Napoli, con particolare attenzione al suo rapporto con Antonio Conte. Si è discusso di una presunta tensione tra i due, scaturita dalla sostituzione nel match perso contro il Milan. A tal proposito, il campione belga ed ex stella del Manchester City ha chiarito: "Ci sono sempre momenti in cui si hanno opinioni diverse, ma non c'è stata alcuna polemica. La questione è stata amplificata più di quanto meritasse. Il mio nome suscita molta attenzione, ma davvero non è accaduto nulla di rilevante". Parlando dei suoi primi mesi al Napoli, ha aggiunto: "Mi sento bene, sto giocando con continuità e il mio stato di forma è ottimo. Inoltre, siamo in testa alla Serie A". De Bruyne, 34 anni, è approdato in Italia la scorsa estate dopo un decennio glorioso al Manchester City, con cui ha conquistato numerosi trofei. Con il Napoli ha finora collezionato 8 presenze, segnando 3 gol e servendo 2 assist.

