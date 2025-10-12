A Torino può scoccare l'ora di Neres Il brasiliano non xegna da 287 giorni e alla ripresa del campionato può partire di nuovo titolare

Con Matteo Politano fermo ai box, Antonio Conte sarà chiamato a decidere chi schierare sulla corsia destra per la sfida contro il Torino, subito dopo la pausa. Indipendentemente dal modulo adottato, il principale candidato sembra essere David Neres. Torino-Napoli sembra cucita su misura per Neres, un giocatore che offre a Conte molteplici opzioni tattiche: potrebbe essere posizionato a destra per sostituire l'infortunato Politano, oppure spostato sulla fascia opposta, dove serviva la profondità lasciata dall'assenza di Kvaratskhelia.

Qualsiasi schema venga scelto, che si tratti di un tridente offensivo, del 4-1-4-1 o di altre varianti, Neres si dimostra adattabile a ogni soluzione. Le statistiche, spesso criticate ma comunque indicative, raccontano di un rendimento che rispecchia il suo percorso professionale con diversi picchi importanti (14 e 12 gol con l’Ajax, 12 con il Benfica). Con il Napoli finora ha segnato tre reti, una in Coppa Italia e due in campionato. Da quell’esultanza celebrativa a Firenze lo scorso gennaio, che rappresentò anche un momento significativo per lui, sono trascorsi ormai 287 giorni e, con essi, 17 partite senza gol. La sfida di Torino potrebbe rappresentare un'occasione per invertire questa tendenza.

