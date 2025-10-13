Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti: Conte aspetta i primi rientri Notizie positive da McTominay e Hojlund, a segno con le rispettive nazionali

Terminato il week end di riposo per il Napoli, che riprenderà gli allenamenti oggi a Castel Volturno in vista del ritorno in campo di sabato in casa del Torino. Continuano ad arrivare segnali positivi dalle nazionali, positiva la prova dei due azzurri Di Lorenzo e Spinazzola nella vittoria di ieri sera dell'Italia contro l'Estonia. L'esterno, subentrato nella ripresa, ha firmato l'assist per il gol dello stabiese Pio Esposito, i primo con la nazionale italiana, dimostrando essere di nuovo tornato a grandi livelli. Ieri a segno anche McTominay con la Scozia e Hojlund con la Danimarca.

E a proposito di esterni a Torino dovrebbe toccare finalmente a David Neres: il brasiliano non segna da 287 giorni, l'ultima volta a Firenze, e cerca il quarto gol con la maglia del Napoli. Può essere la soluzione giusta per sostituire l'infortunato Politano, che intanto proverà ad accelerare i tempi del rientro. Neres, che pure ha avuto qualche problema fisico in avvio di stagione, può giocare sia nel 4-3-3 a destra, ma anche a sinistra. Conte lo sta provando anche nella posizione di centrocampista esterno nel 4-1-4-1, modulo che potrebbe riproporre nella sfida contro il Torino del 18 ottobre.