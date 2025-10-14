i gol dei nazionali portano sorrisi a Castel Volturno Conte ha ritrovato i primi reduci dai ritiri: McTominay, Gilmour e Hojlund. Domani torna De Bruyne

I gol portano sorrisi: quelli che Conte ha trovato a Castel Volturno, al rientro dei primi nazionali. Sono tornati ad allenarsi McTominay, a segno con la Scozia e che ha trovato il gol dopo 50 giorni di digiuno, ma anche Hojlund, reduce dalle tre reti in due partite con la sua Danimarca. E domani arriverà anche De Bruyne, reduce dalla doppietta su rigore per il suo Belgio. Gol che Conte spera di trasferire nel suo Napoli: tutti e quattro saranno titolari sabato nella sfida in casa del Torino. Toccherà a Gilmour, infatti, sostituire Lobotka.

Assente anche Rrahmani in difesa, mentre Buongiorno ritroverà il posto da titolare al fianco di Beukema e Politano sarà recuperabile almeno per la panchina. Stasera tocca ai tre italiani impegnati contro Israele: Di Lorenzo, Meret e Spinazzola, che domani dovrebbero raggiungere Castel Volturno. Con loro anche Elmas e De Bruyne. E intanto si muovono due rinnovi importanti: Anguissa e Rrahmani sono pronti alla firma e a prolungare i loro contratti con il club azzurro.