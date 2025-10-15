Anguissa e Rrahmani, il rinnovo è vicino Manca solo la firma per i nuovi contratti del centrocampista e del difensore

Il Napoli continua a basare il proprio successo sui pilastri che hanno reso possibile la conquista di due scudetti in tre anni. Come anticipato ad agosto, i rinnovi contrattuali di Anguissa e Rrahmani sono ormai definiti. Gli accordi, che li legheranno al club fino al 2028 o al 2029, includono opzioni e sono stati accolti con grande soddisfazione da entrambe le parti. Per quanto riguarda Anguissa, verso la fine della scorsa stagione, era emersa qualche riflessione personale su un possibile cambio di scenario, anche se accompagnata da una certa esitazione. Il Napoli, però, non ha mai avuto dubbi sul valore e sull’importanza del centrocampista per l’equilibrio tattico della squadra.

Con il nuovo contratto ormai quasi ufficializzato, viene ulteriormente confermato il ruolo centrale di Anguissa e Rrahmani nel progetto azzurro, rendendoli sempre più protagonisti del futuro della società. Nel frattempo, secondo quanto riportato in Turchia, Frank Zambo Anguissa rimane un grande obiettivo di mercato per il Galatasaray. Il club turco mira a rafforzare la propria rosa, soprattutto in vista di una potenziale qualificazione tra le prime 24 squadre della Champions League, passaggio che aprirebbe le porte agli ottavi attraverso i play-off. Tuttavia, questo scenario sembra piuttosto distante dalla realtà. È altamente improbabile che il Napoli si privi di uno dei suoi giocatori chiave, tanto più considerando che a gennaio il centrocampista sarà impegnato con il Camerun per la Coppa d'Africa. Anguissa, uno dei favoriti di Conte, si è già messo in evidenza in campionato grazie alle sue prestazioni: ha realizzato due gol ed è stato nominato MVP della Serie A in tre occasioni.

