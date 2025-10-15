Antonio Conte festeggia le 50 panchine col Napoli nella "sua" Torino L'allenatore azzurro a casa in Piemonte, e all'Olimpico osservò gli azzurri prima del "sì"

Antonio Conte raggiunge un traguardo importante con il Napoli: 50 partite alla guida della squadra. Nonostante il domicilio torinese, una moglie e una figlia legate alla città sabauda, e un passato che lo collega profondamente alla Juventus, Conte sta scrivendo una nuova pagina della sua storia calcistica su una panchina ben distante dalle sue radici. Questa cifra tonda rappresenta un momento significativo nella sua carriera.

Il cammino è iniziato il 10 agosto 2024 allo stadio Maradona contro il Modena, nei trentaduesimi di Coppa Italia, ed è stato scandito da tappe importanti: la prima straordinaria conquista dello scudetto, le sfide europee, quelle italiane e, nel futuro, la possibilità di misurarsi anche nella Supercoppa araba. Durante il suo percorso, il bilancio parla chiaro: 32 vittorie, di cui 29 in Serie A, 2 in Coppa Italia (una ottenuta ai rigori) e una in Champions League; si aggiungono 10 pareggi e 7 sconfitte complessive, tra cui una in Coppa Italia e una in Champions. La squadra ha segnato 83 gol, subendo 42 reti. In campionato, sono stati raccolti 97 punti, con una media di 2,20 a partita.

