Conte aspetta De Bruyne e i quattro italiani: il gruppo si va completando Poco turnover in vista della sfida in casa del Torino, nonostante l'imminente Champions League

Arriva un altro carico di nazionali, pronto a completare o quasi il gruppo dei calciatori del Napoli a disposizione di Conte. Oggi a Castel Volturno si rivedrà De Bruyne, fresco della doppietta su rigore col suo Belgio, ma dovrebbero arrivare anche i quattro italiani. Di Lorenzo, Meret e Spinazzola, reduci dalla vittoria contro Israele e i playoff matematici conquistati con la nazionale. Ci sarà anche Marianucci, reduce dalla rotonda vittoria con l'Under 21 nelle qualificazioni agli Europei. Pronto anche Anguissa, di rientro dalla trasferta africana, che si aggregherà al massimo domani.

Conte ha in mano tutte le carte per scegliere la formazione che sabato pomeriggio affronterà il Torino in trasferta. L'allenatore azzurro taglierà il traguardo delle 50 panchine col Napoli proprio nello stadio dove osservò gli azzurri perdere contro i granata due anni fa, e pare che fu quello il giorno in cui il tecnico si convinse ad accettare il futuro incarico. Nonostante la Champions League che incombe martedì prossimo, con la trasferta in Olanda contro il Psv Eindhoven, dovrebbe esserci poco turnover: fuori gli infortunati Lobotka e Rrahmani, con Politano recuperato, ma che dovrebbe partire dalla panchina.