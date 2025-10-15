Conte ritrova tutti i dieci nazionali, e c'è un'ottima notizia Già tutti a disposizione a Castel Volturno, e per fortuna nessuno è tornato con problemi fisici

Può sorridere Antonio Conte: a metà settimana sono già rientrati tutti i dieci nazionali impegnati durante la sosta. Oggi a Castel Volturno si è rivisto anche Anguissa, tornato dal Camerun, e i quattro italiani impegnati ieri: Meret, Di Lorenzo, Spinazzola e Marianucci. La notizia migliore è che la marcia verso Torino può proseguire senza intoppi: nessun calciatore ha riscontrato problemi fisici, e tutti si sono allenati regolarmente, anche se gli ultimi rientranti hanno svolto soprattutto una seduta defaticante.

Conte, però, non ha ancora scelto la formazione che sabato pomeriggio sfiderà i granata: il recupero di Buongiorno e Politano sembra sicuro, ma non è ancora certo se giocheranno dal primo minuto. Pronti Juan Jesus e Beukema, con l'ipotesi Marianucci se Conte vorrà preservare qualcuno per la Champions. L'ex Empoli non è in lista Uefa e può essere utilizzato solo in Serie A. Probabile che Politano parta dalla panchina, con Neres che si candida a prenderne il posto nel 4-1-4-1 che dovrebbe vedere Gilmour al posto dell'infortunato Lobotka. Gli altri assenti saranno Contini, Rrahmani e Lukaku.