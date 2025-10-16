IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Quasi mai due volte Si susseguono le previsioni per scudetto e Champions del campionato in corso ma...

Si susseguono le previsioni per scudetto e Champions del campionato in corso. Salvo rare eccezioni il Napoli è presente in tutte le liste e si contende la posizione di vertice per lo più con l'Inter. In realtà il valore di queste illuminanti anticipazioni sfiora per infondatezza quelle meteorologiche. E c'entra poco o nulla il pregio economico della rosa o il monte ingaggi, contano piuttosto l'organizzazione societaria e di squadra, la gioiosità del gioco, l'unione tra i calciatori e con lo staff tecnico, i risultati ottenuti e la continuità con cui sono maturati. Tanto più che le fortune non capitano quasi mai due volte di seguito.