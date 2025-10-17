IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Qualcosa vorrà dire La sostituzione di Amir Rrahmani con Beukema non ha convinto ma un motivo c'è...

Enzo Bucchioni, giornalista e scrittore, tifosissimo del Bologna, ha detto che è rimasto finora deluso da San Beukema, difensore centrale che ha sostituito - prima dei proverbiali 24 mesi contiani - Amir Rrahmani, miglior difensore del Napoli scudettato dello scorso anno, nonché il più continuo, purtroppo infortunatosi senza una ragione e senza una data di scadenza. Bisogna riconoscere che anche gli uomini di buonsenso spesso non ragionano, se anche il bravo Bucchioni non comprende che fare una preparazione da rincalzo e diventare all'improvviso titolare e con un compagno di reparto che non è quello designato qualcosa vorrà dire.