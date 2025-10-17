Conte ritrova Buongiorno e Politano, ma non dovrebbe rischiarli dal primo minuto L'allenatore valuta di far partire dalla panchina i due recuperati per la sfida contro il Torino

Tra due giorni si scenderà di nuovo in campo contro il Torino. Conte deve fare i conti con rientri, assenze e la sfida di costruire una formazione competitiva. Arrivano buone notizie soprattutto da Buongiorno e Politano. Il difensore, fermo dalla partita contro il Pisa, si è ricongiunto al gruppo negli ultimi giorni e ha superato con successo i test fisici.

L'esterno, dal canto suo, ha recuperato rapidamente dal problema muscolare accusato nella gara contro il Genoa prima della sosta. Entrambi sono vicini alla convocazione, anche se la possibilità di vederli in campo dal primo minuto rimane remota. Sicure le assenze di Lobotka, Rrahmani e Contini. In porta rimane il consueto ballottaggio tra Meret e l'ex di turno Milinkovic-Savic.

