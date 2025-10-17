Torino-Napoli, idea doppio "play" con Gilmour e McTominay Da valutare anche la scelta del modulo: contro i granata dovrebbe tornare il 4-1-4-1

Il Napoli si prepara al ritorno in campo, con il match di domani contro il Torino che porta con sé gli ultimi dubbi tattici. La squadra potrebbe schierarsi con il 4-1-4-1 oppure mantenere il collaudato 4-3-3, già visto contro il Genoa. La scelta del modulo sarà decisiva, soprattutto considerando i punti di forza del Torino. Un tema ricorrente resta la sfida interna tra i pali: Milinkovic-Savic, ex granata con cinque stagioni alle spalle, torna per la prima volta da avversario a Torino. Tuttavia, la sua titolarità non è certa, dato il confronto continuo con Meret che lo costringe a dimostrare il suo valore per conquistare il posto da titolare.

La difesa vedrà la coppia centrale Beukema e Juan Jesus, mentre sulle fasce Di Lorenzo agirà a destra e Spinazzola dovrebbe rientrare dall'inizio sulla sinistra. A centrocampo, Lobotka sarà assente a causa di un problema muscolare accusato prima della sosta; il suo posto verrà occupato da Gilmour. Anguissa e McTominay completeranno un trio di centrocampo solido e dinamico. Per quanto riguarda l’attacco, l’ala destra potrebbe essere affidata a Neres, in vantaggio su Politano, mentre Hojlund guiderà il reparto offensivo per affrontare i granata.