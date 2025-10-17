Torino-Napoli, idea doppio "play" con Gilmour e McTominay

Da valutare anche la scelta del modulo: contro i granata dovrebbe tornare il 4-1-4-1

torino napoli idea doppio play con gilmour e mctominay
Napoli.  

Il Napoli si prepara al ritorno in campo, con il match di domani contro il Torino che porta con sé gli ultimi dubbi tattici. La squadra potrebbe schierarsi con il 4-1-4-1 oppure mantenere il collaudato 4-3-3, già visto contro il Genoa. La scelta del modulo sarà decisiva, soprattutto considerando i punti di forza del Torino. Un tema ricorrente resta la sfida interna tra i pali: Milinkovic-Savic, ex granata con cinque stagioni alle spalle, torna per la prima volta da avversario a Torino. Tuttavia, la sua titolarità non è certa, dato il confronto continuo con Meret che lo costringe a dimostrare il suo valore per conquistare il posto da titolare.

La difesa vedrà la coppia centrale Beukema e Juan Jesus, mentre sulle fasce Di Lorenzo agirà a destra e Spinazzola dovrebbe rientrare dall'inizio sulla sinistra. A centrocampo, Lobotka sarà assente a causa di un problema muscolare accusato prima della sosta; il suo posto verrà occupato da Gilmour. Anguissa e McTominay completeranno un trio di centrocampo solido e dinamico. Per quanto riguarda l’attacco, l’ala destra potrebbe essere affidata a Neres, in vantaggio su Politano, mentre Hojlund guiderà il reparto offensivo per affrontare i granata.

Ultime Notizie