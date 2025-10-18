Il Napoli riparte dal Torino: Conte sta pensando al turnover Per la sfida di oggi alle 18 non si esclude qualche esclusione eccellente

Si torna in campo, sfidando il Torino all'Olimpico e aspettando il big match tra Roma e Inter di questa sera. L'obiettivo del Napoli è di mantenere il primo posto in classifica, provando a restare solo in vetta. Conte, però, deve guardare ai due imminenti impegni: quello in Champions martedì e il big match con l'Inter tra una settimana. Ecco perché potrebbe escludere qualche big: si parla anche di McTominay, sul quale l'allenatore azzurro si è soffermato nella conferenza stampa di ieri. Anche la seconda sosta è andata: archiviata anchequella di ottobre, col Napoli che riparte oggi pomeriggio da Torino,con la testa all’obiettivo di preservare il primo posto in classifica.

Si sfideranno Roma e?Inter, e può essere l’occasione per ritrovarsi da soli al comando, visto l’impegno difficile che attendel’altra capolista. Il Napoli si prepara al ritorno in campo, con ilmatch di oggi contro il Torino che porta con sé gli ultimi dubbi tattici. La squadra potrebbe schierarsi con il 4-1-4-1 oppure mantenere il collaudato 4-3-3, già visto contro il Genoa. La scelta del modulo sarà decisiva, soprattutto considerando i punti di forza del Torino.Un tema ricorrente resta la sfida interna tra i pali: Milinkovic-Savic, ex granata con cinque stagioni alle spalle, torna per la prima volta da avversario a Torino. Tuttavia, la sua titolarità non è certa,dato il confronto continuo con Meret che lo costringe a dimostrare il suo valore per conquistare il posto da titolare.

