Napoli-Eintracht: la Uefa dice no alla gara a porte chiuse o in campo neutro Il club di Francoforte ritiene ingiusto il divieto di vendita dei biglietti per i propri tifosi

La richiesta dell’Eintracht Francoforte di disputare la partita di Champions League contro il Napoli su campo neutro o a porte chiuse è stata respinta dalla UEFA, come confermato dal club della Bundesliga. L'incontro avrà luogo come pianificato il 4 novembre a Napoli, con il divieto di vendita dei biglietti ai residenti di Francoforte imposto dalle autorità italiane. Il club tedesco aveva avanzato tale richiesta all'inizio di ottobre, sollevando preoccupazioni legate a questioni organizzative e di sicurezza nello stadio del Napoli, richiamando alla memoria gli incidenti avvenuti nella partita d’andata.

Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione dell'Eintracht Francoforte, ha sottolineato come il diverso approccio adottato dai paesi partecipanti e dalle federazioni nazionali per le partite considerate a rischio elevato rappresenti un problema per la cultura dei tifosi europei e per l’equità delle competizioni europee per club. Ha definito inaccettabile il trattamento riservato ai tifosi ospiti in alcune località, dove vengono accolti regolarmente nonostante le difficoltà, mentre in altre – con particolare riferimento a Francia e Italia – vengono esclusi dalle autorità pur in presenza delle medesime circostanze e rischi.

