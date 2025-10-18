Il presidente De Laurentiis a Washington per i 50 anni del NIAF Importante riconoscimento per il patron azzurro, impegnato in questi giorni negli Stati Uniti

Il Presidente Aurelio De Laurentiis è a Washington per i 50 anni del NIAF, The National Italian American Foundation, organizzazione statunitense fondata nel 1975 che promuove la cultura e il patrimonio italoamericano, rafforzando i legami tra gli Stati Uniti e l'Italia.

In occasione della manifestazione, sabato 18 ottobre, ci sarà la premiazione del NIAF/De Laurentiis Film Prizes, premio messo a disposizione dalla Filmauro, che vedrà in competizione cinque cortometraggi realizzati da registi emergenti che raccontano storie italiane e italo-americane.