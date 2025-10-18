Il Napoli senza sei titolari cade a Torino: l'ex Simeone punisce gli azzurri Seconda sconfitta in campionato per la squadra di Conte, che rischia di perdere il primo posto

Il Napoli cade sotto il fuoco amico e incassa una sconfitta pesante sul campo del Torino. L'ex, il napoletano Simeone condanna gli azzurri, senza sei titolari (McTominay e Hojlund infortunati nella rifinitura) e colpevole di aver giocato un primo tempo ancora una volta lento e sottoritmo, con poche idee. Nella ripresa si accelera e i cambi ancora una volta danno una mano, ma la difesa è fragile (Vlasic prende un palo) e Lucca in avanti è inconsistente. Segnali di crescita, almeno, da parte di Lang e Spinazzola si conferma ancora una volta prezioso. Il Torino sorprende il Napoli, centrando il primo successo casalingo della stagione con una vittoria di misura per 1-0 contro i campioni d'Italia. La partita è decisa da Giovanni Simeone, grande ex di giornata, che al 32' sigla il gol vincente.

Per Simeone è il secondo centro consecutivo, dopo quello contro la Lazio prima della pausa per le nazionali. La squadra guidata da Conte risente delle numerose assenze dell’ultimo minuto, tra cui Hojlund e McTominay, che si aggiungono a quelle già pesanti di Lobotka e Rrahmani. Il Napoli incassa così la seconda sconfitta stagionale, restando fermo a 15 punti, mentre il Torino sale a quota 8. Il Napoli parte forte al fischio d’inizio, mantenendo un baricentro alto e costringendo i granata nella propria metà campo. Tuttavia, il Torino si difende con ordine e si mostra particolarmente incisivo in contropiede.

Al 15' Vlasic sfiora il vantaggio colpendo il palo interno, mentre al 26' è Olivera per il Napoli a mancare clamorosamente l'appuntamento con il gol da pochi passi dopo un'iniziativa di Di Lorenzo. Proprio nel momento migliore degli ospiti, arriva il vantaggio torinista: un tocco fortuito di Gilmour libera Simeone in area, il quale salta Milinkovic-Savic e finalizza regalando il vantaggio ai suoi. L'argentino sceglie di non esultare, quasi chiedendo scusa ai tifosi partenopei per aver colpito la sua ex squadra. Nel secondo tempo, il Torino arretra il proprio baricentro concedendo il possesso al Napoli, che però fatica a trovare spazi utili per colpire. Nonostante la pressione costante, gli ospiti creano poche occasioni realmente pericolose. Tra i più attivi c’è Spinazzola, che ci prova al 52', e Anguissa, con una conclusione poco dopo l’ora di gioco.

L'ingresso di Lang infonde maggior dinamismo alla manovra offensiva del Torino sulla fascia sinistra, mentre Ambrosino sostituisce un poco incisivo Lucca. A pochi minuti dalla fine, Elmas spreca la migliore opportunità per pareggiare: servito magistralmente da Spinazzola all’altezza del dischetto del rigore, calcia malamente sopra la traversa. Il Torino regge l’assedio fino al termine, conquistando tre punti d’oro contro i campioni in carica. Nel recupero, un rimpallo fortunoso consente a Lang di trovare temporaneamente il gol del pari, ma l’arbitro Marcenaro annulla per posizione di fuorigioco dell’olandese sul tiro iniziale di Politano. Si chiude così sul punteggio di 1-0: una vittoria firmata da Simeone, protagonista di una serata piena di emozioni visibili sul suo volto a fine gara.

TORINO-NAPOLI 1-0

TORINO (3-5-2): Israel 6: Tameze 6, Maripan 6, Coco 6; Pedersen 6, Casadei 6, Asllani 6.5 (39' st Ismajli sv), Vlasic 6.5 (30' st Gineitis 6), Nkounkou 6 (30' st Biraghi 6); Simeone 7 (17' st Ngonge 6), Adams 6.5 (39' st Zapata sv). In panchina: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Ilic, Lazaro, Dembele, Njie. Allenatore: Baroni 6.5.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 5.5, Beukema 6, Juan Jesus 5.5 (19' st Buongiorno 6), Olivera 5.5 (18' st Lang 6); Gilmour 5 (37' st Elmas sv); Neres 5 (29' st Politano 6), Anguissa 6, De Bruyne 6, Spinazzola 6; Lucca 5 (29' st Ambrosino 6). In panchina: Meret, Ferrante, Gutierrez, Vergara, Mazzocchi, Marianucci. Allenatore: Conte 6

ARBITRO: Marcenaro di Genova 6.

RETE: 32' pt Simeone.

NOTE: pomeriggio sereno, campo in ottime condizioni. Ammoniti: Juan Jesus, Israel, Lang. Angoli: 11-2. Recupero: 1', 5'.