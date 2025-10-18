Spinazzola: "Le assenze non possono essere un alibi" L'esterno del Napoli dopo la sconfitta degli azzurri a Torino

Dopo la sconfitta contro il Torino per 1-0, l'esterno del Napoli, Leonardo Spinazzola, ha preso la parola in conferenza stampa per analizzare la partita: “Cosa è mancato stasera? Nel primo tempo ci siamo abbassati troppo, mancava qualcuno più avanzato per supportare l’attacco. Con la loro difesa si trovavano sempre in superiorità numerica. Abbiamo perso palloni evitabili cercando di strafare e questo ha dato loro l'opportunità di ripartire e metterci in difficoltà. Nel secondo tempo è andata meglio, ma non siamo riusciti a concretizzare, e questo ci rammarica. Stiamo affrontando anche l’emergenza infortuni? Oggi mancavano elementi importanti, ma non vogliamo cercare scuse. Abbiamo una rosa di qualità, con giocatori che, anche quando non titolari, possono dare un contributo importante. È chiaro che quando mancano pedine fondamentali, le opzioni dalla panchina si riducono, ma non è un alibi".

"Sapevamo che giocare ogni tre giorni sarebbe stato complicato, ma dobbiamo resistere e reagire con forza. Troppi gol subiti con questo modulo? Oggi, al di là di qualche ripartenza avversaria, non abbiamo corso grandi rischi. Durante l’intervallo, il mister ci ha indicato dove dovevamo migliorare. Nel secondo tempo abbiamo avuto più controllo della partita, creando molte occasioni, ma dobbiamo essere più cinici davanti alla porta. Produciamo tanto e teniamo il possesso palla, ma dobbiamo imparare a sfruttare meglio le opportunità. Come affrontare questa sconfitta? Non c'è nemmeno il tempo per pensarci troppo: domani saremo già in campo per il recupero di chi non ha giocato e con la testa a martedì. Utilizzeremo questi due giorni per analizzare gli errori tramite riunioni e video, così da migliorare e prepararci al meglio per la prossima sfida.”

