De Laurentiis film prizes, il presidente incontra imprenditori e top manager Il patron azzurro a Whashington

Si sono concluse a Washington le celebrazioni per i 50 anni del Niaf, The National Italian American Foundation, organizzazione statunitense fondata nel 1975 che promuove la cultura e il patrimonio italoamericano, rafforzando i legami tra gli Stati Uniti e l'Italia. Aurelio De Laurentiis, che ha incontrato moltissimi imprenditori italo-americani e molti top manager italiani presenti all’evento, ha annunciato il vincitore del NIAF/De Laurentiis Film Prizes, premio messo a disposizione dalla Filmauro, che ha visto in competizione cinque cortometraggi realizzati da registi emergenti che raccontano storie italiane e italo-americane.

Tra i 5 cortometraggi in concorso ha vinto “Pomodoro” di Adriana Serrato. Un corto di 15 minuti che racconta come, durante un pomeriggio, alle prese con una nipotina che mangia solo pasta e ketchup, un nonno di origine italiana inizia a cucinarle moltissime pietanze per far scoprire alla piccola il vero cibo italiano, il pomodoro nella sua semplicità. De Laurentiis fa parte del Consiglio di Amministrazione del Niaf, che comprende alcuni tra i più importanti dirigenti negli Stati Uniti e in Italia.