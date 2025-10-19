Napoli-Inter, trasferta vietata ai residenti in Lombardia Ufficiale il provvedimento

È stato ufficializzato il provvedimento restrittivo in vista del big match tra Napoli e Inter allo stadio Maradona. A seguito dell'ammonimento dell'Osservatorio e delle successive decisioni del CASMS e della Prefettura di Napoli, è stato introdotto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia. La misura, volta a preservare l'ordine pubblico, impedisce l'ingresso allo stadio ai tifosi interisti provenienti dalla regione. Unica deroga prevista riguarda i sostenitori nerazzurri che risiedono fuori dalla Lombardia: essi potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti esclusivamente se in possesso della Fidelity Card del club meneghino. Un intervento che alimenta polemiche, ma che è già stato attuato. ""Il provvedimento è stato adottato, su parere della Questura di Napoli, in conformità con le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che ha evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica che connotano l'evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie"