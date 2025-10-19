I due giovani Ambrosino e Vergara rinnovano fino al 2030: l'annuncio del Napoli I due ex Primavera blindati, raccontano le loro emozioni ai canali del club azzurro

Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino hanno prolungato i loro contratti fino al 30 giugno 2030. La notizia è stata resa ufficiale dal Napoli attraverso un doppio comunicato pubblicato sul sito web della società: "“La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2030, con opzione per il prolungamento. All'età di 11 anni entra a far parte del settore giovanile del Napoli. Il 23 agosto 2025 il suo esordio in prima squadra, entrando nel secondo tempo in occasione della gara vinta contro il Sassuolo. Congratulazioni, Antonio!

La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Ambrosino fino al 30 giugno 2030, con opzione per il prolungamento. Nel 2013 entra a far parte del settore giovanile del Napoli. Il 30 agosto 2025 il suo esordio in prima squadra, entrando nel secondo tempo in occasione del match vinto al Maradona contro il Cagliari. Congratulazioni, Giuseppe!".

Successivamente all'annuncio, Vergara ha condiviso le sue impressioni attraverso i canali ufficiali del club: "La prima immagine che mi torna in mente nel mio percorso nel Napoli è quando volevo smettere. Stavo passando un momento difficile della mia vita, il calcio non mi rendeva più felice. Quando il mister mi ha chiamato contro il Sassuolo per entrare per me è stato come un segno del destino perchè su quello stesso campo due anni prima mi ero rotto il crociato. Io sono convinto che se ti diverti, ti impegni e hai fame, se sei portato ci arriverai”.

In seguito all'annuncio, Ambrosino ha condiviso le sue impressioni attraverso i canali ufficiali della società: "Arriveranno momenti difficili e proprio in quelle circostanze bisogna sempre pensare che non mollando si può arrivare a quello che si vuole. Non riesco neanche a spiegare cosa ho provato quando ho esordito, un mix di emozioni incredibili. Quando Antonio (Vergara, ndr) ha esordito a Sassuolo ero contento quasi quanto lui, perché conoscendolo praticamente da tutta la vita sono stato molto contento”.