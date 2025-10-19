Napoli subito al lavoro: McTominay e Hojlund in dubbio per Eindhoven Domani sarà già vigilia di Champions League: gli azzurri partiranno per l'Olanda

Giusto il tempo di rientrare da Torino, poco quello per riflettere sugli errori visti sabato in casa dei granata. Per il Napoli l'imperativo è pensare alla Champions League, con la prossima partita già martedì sera in casa del Psv Eindhoven per la terza giornata nella fase a girone unico. La squadra si è ritrovata oggi a Castel Volturno dopo essere rientrata a Napoli nella notte di sabato.

Seduta di scarico per chi ha giocato titolare, lavoro regolare per tutti gli altri. Restano da valutare le condizioni degli infortunati dell'ultim'ora, McTominay e Hojlund. Il primo per un taglio alla caviglia, il secondo per un affaticamento muscolare. Domani, giornata di vigilia con la partenza per Eindhoven, arriveranno indicazioni più precise, probabilmente quando Conte e un calciatore parleranno in Olanda alle 19.15. Sicuramente fuori sia Rrahmani che Lobotka, mentre Buongiorno e Politano potrebbero ritrovare la maglia da titolare dopo essere subentrati nella gara in casa del Torino.