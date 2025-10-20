Hojlund e McTominay: le loro condizioni in vista della Champions League L'attaccante non dovrebbe recuperare, mentre il centrocampista è pronto a stringere i denti

Rasmus Hojlund dovrebbe saltare anche il PSV. Antonio Conte non rischierà di schierare Rasmus Højlund. Il giovane attaccante danese, ancora alle prese con un affaticamento muscolare non completamente risolto, dovrebbe restare a riposo nella sfida contro il PSV, soprattutto in vista dell'importante incontro di campionato al Maradona contro l'Inter.

Per quanto riguarda Scott McTominay, il giocatore sta cercando di accelerare il recupero: i punti di sutura alla caviglia sono stati rimossi, e le sue condizioni sembrano in progresso, ma lo staff medico continua a optare per la massima prudenza. Conte potrebbe invece contare su Buongiorno in difesa e Politano per la fascia, ma l'assenza del numero nove danese pesa ancora sull'attacco. Pronto Lorenzo Lucca a raccogliere l’eredità per guidare il reparto avanzato.

