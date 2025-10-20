Noa Lang torna nella "sua" Eindhoven, ma difficilmente sarà titolare col Psv L'olandese aveva segnato a Torino, ma il suo gol è stato annullato per fuorigioco

Finalmente chiamato in causa nel secondo tempo di Torino-Napoli da Antonio Conte, Noa Lang ha cercato di mettere in risalto le sue qualità al meglio. Si è subito fatto notare con un assist d'oro per De Bruyne, che però ha concluso malamente mandando il pallone alto. Allo scadere del tempo, Lang è stato rapido a spedire in rete quello che sembrava il gol del pari. Tuttavia, l'entusiasmo è stato presto smorzato: sulla conclusione di Politano era in posizione di fuorigioco. Nonostante ciò, l’ex PSV non ha saputo contenere la gioia, si è tolto la maglia ed è corso a festeggiare con i suoi tifosi. Era un momento che aveva sempre sognato sin dal suo arrivo nel club azzurro. Alla fine, però, la delusione ha avuto la meglio: gol annullato e un’ammonizione a suo carico per essersi tolto la maglia. Le sue qualità non sono in discussione. Lang sembra l’uomo ideale per la corsia destra nel 4-3-3 di Conte. Del resto, era stato proprio il tecnico pugliese ad approvare il suo acquisto con entusiasmo.

L’olandese, al suo arrivo, si aspettava un posto da titolare, ma finora si è ritrovato spesso a guardare i compagni dalla panchina, entrando in campo solo nei minuti finali. Durante la partita contro il Torino, però, ha avuto più spazio, e nonostante Spinazzola preferisse agire per conto proprio ignorando alcuni suoi movimenti, Lang si è comunque ritagliato il suo ruolo dimostrando il proprio valore. Anche se promosso dalla prestazione, difficilmente sarà schierato titolare nella prossima gara contro il PSV Eindhoven. Per Lang, quella contro il PSV sarà una sfida dal sapore speciale: un ritorno a casa. Solo un anno fa festeggiava con quella maglia, protagonista nella conquista del titolo olandese. Per lui, però, era importante scrollarsi di dosso un po’ della pressione accumulata. Dopotutto, i calciatori vengono giudicati per come si comportano sul campo e non certo fuori da esso. Più minuti si giocano, più si ha l’opportunità di dimostrare il proprio valore. Restare tra le riserve rende tutto molto più complicato. Nonostante ciò, Conte sa di avere a disposizione una pedina preziosa. Lang è un elemento su cui poter contare in qualsiasi momento, un talento che aspetta solo la sua occasione per emergere definitivamente.

