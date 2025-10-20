Hojlund out in Champions League: si apre il ballottaggio in attacco Lucca è il favorito per giocare titolare, ma dopo l'opaca prestazione di Torino c'è anche Ambrosino

Per il momento il campionato va messo da parte: il Milan si è preso il primo posto solitario e all'orizzonte c'è il big match con l'Inter, ma Conte adesso deve pensare solo alla Champions. Domani sera il Napoli in campo nel terzo turno della fase a girone unico, in casa del Psv Eindhoven: partita dalla doppia importanza, perché altri tre punti rafforzerebbero la classifica, e soprattutto perché sarebbe la reazione dopo l'inaspettata sconfitta in casa del Torino. Resta però l'incubo degli infortuni, sui quali farà chiarezza Conte nella conferenza stampa di stasera, direttamente in Olanda.

Questa mattina rifinitura a Castel Volturno, dopo pranzo la partenza per Eindhoven. Non dovrebbe farcela Rasmus Hojlund, che dovrebbe essere preservato per l'Inter dopo l'affaticamento muscolare, mentre McTominay a centrocampo stringerà i denti nonostante il taglio alla caviglia rimediato in allenamento e i punti di sutura. Ancora fuori Rrahmani e Lobotka, mentre Politano e Buongiorno sono pronti al rientro da titolari. A questo punto si apre un ballottaggio in attacco per sostituire Hojlund: Lucca è il candidato, ma dopo l'opaca prestazione a Torino non si esclude la scelta a sorpresa su Ambrosino, fresco di rinnovo assieme all'altro ex Primavera Vergara.