"E' chiaro che avremmo voluto un altro risultato a Torino ma abbiamo avuto qualche infortunio e i nuovi si stanno adattando. Personalmente sto molto bene, ogni giorno capisco meglio cosa vuole il mister e di cosa ha bisogno la squadra, ma ci vuole tempo per tutti. Abbiamo un gruppo molto forte e vogliamo dimostrarlo anche domani". Parola di Sam Beukema, difensore del Napoli, intervenuto a Sky alla vigilia della sfida di Champions nella tana del Psv. "Ho già giocato due volte qui e sono arrivate due belle vittorie, speriamo di aggiungerne una terza", l'auspicio dell'ex Bologna, consapevole però delle difficoltà: "Il Psv ha grande qualità, soprattutto in fase di possesso, pratica il tipico calcio olandese, vuole attaccare, sono molto offensivi. Dobbiamo stare attenti, se ci riusciremo potremo fare una bella prestazione".
Beukema: "Vogliamo dimostrare che siamo forti"
Il difensore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Psv Eindhoven
