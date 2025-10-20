Beukema: "Vogliamo dimostrare che siamo forti" Il difensore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Psv Eindhoven

"E' chiaro che avremmo voluto un altro risultato a Torino ma abbiamo avuto qualche infortunio e i nuovi si stanno adattando. Personalmente sto molto bene, ogni giorno capisco meglio cosa vuole il mister e di cosa ha bisogno la squadra, ma ci vuole tempo per tutti. Abbiamo un gruppo molto forte e vogliamo dimostrarlo anche domani". Parola di Sam Beukema, difensore del Napoli, intervenuto a Sky alla vigilia della sfida di Champions nella tana del Psv. "Ho già giocato due volte qui e sono arrivate due belle vittorie, speriamo di aggiungerne una terza", l'auspicio dell'ex Bologna, consapevole però delle difficoltà: "Il Psv ha grande qualità, soprattutto in fase di possesso, pratica il tipico calcio olandese, vuole attaccare, sono molto offensivi. Dobbiamo stare attenti, se ci riusciremo potremo fare una bella prestazione".