Psv-Napoli, al pranzo Uefa presente Edo De Laurentiis con la delegazione azzurra L'incontro istituzionale prima della gara di Champions tra le due società

A poche ore dall'atteso incontro tra PSV e SSC Napoli, valido per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26, le dirigenze dei due club si sono riunite per il tradizionale pranzo pregara. Il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, accompagnato dalla delegazione partenopea e dal rappresentante UEFA Thura Win, è stato accolto dal CEO Marcel Brands e dai massimi esponenti del PSV all'interno del Philips Stadion di Eindhoven. Per celebrare l'occasione, la SSC Napoli ha donato ai padroni di casa l'opera "Amma faticà again…", realizzata appositamente dall'artista Antonio Nocera.

