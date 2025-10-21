Youth League, Psv-Napoli 0-0: altro punto prezioso per gli azzurrini Secondo pareggio consecutivo per gli azzurrini di Rocco dopo quello con lo Sporting

Partita priva di emozioni e senza gol quella disputata a Eindhoven, dove il PSV e il Napoli chiudono con un pareggio a reti inviolate. Gli azzurrini raccolgono il secondo punto consecutivo, portandosi così a quota 2 nella classifica generale. Prestazione positiva del Napoli in Europa. Gli azzurrini guidati da Mister Rocco stanno affrontando una crisi profonda in campionato, con una serie di sette sconfitte consecutive che sembra non avere fine. Tuttavia, in ambito europeo la situazione appare differente: dopo la sconfitta subita a Manchester nella gara d’esordio, i giovani partenopei sono riusciti a conquistare un prezioso pareggio in casa contro lo Sporting Lisbona nell'ultimo incontro.

