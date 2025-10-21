Di Lorenzo ammette: "Siamo fragili. Ci serve un bagno di umiltà" Il capitano del Napoli dopo la pesante sconfitta in Champions League

"È necessario analizzare a fondo questa situazione negativa, senza trascurarla. Occorre comprendere pienamente le motivazioni che l’hanno determinata. Abbiamo già scambiato qualche parola nello spogliatoio, ma ci sarà tempo per approfondire nei prossimi giorni, anche se fra poco si tornerà in campo. È stata una serata difficile, tutto è andato storto".

Così si è espresso Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Sky Sport dopo il pesante 6-2 subito dal Napoli contro il PSV nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. "In questo momento siamo fragili, mentre lo scorso anno avevo la netta sensazione che fossimo compatti e solidi. Quest’anno abbiamo smarrito parte della nostra compattezza e dell’equilibrio, ha spiegato il difensore dei campioni d’Italia. È vero che stiamo cercando di sviluppare un nuovo approccio offensivo, ma abbiamo subito gol che a questo livello sono inaccettabili. Serve fare un bagno di umiltà. Abbiamo perso quella solidità difensiva, quell’equilibrio e quella determinazione nel non prendere gol. Ora c'è la sensazione che gli avversari possano colpirci in ogni momento e, contro squadre di questo livello, ogni errore si paga caro. Tuttavia, sconfitte così pesanti possono rivelarsi utili; da questo risultato possiamo trarre spunti importanti, ha concluso il capitano azzurro".

