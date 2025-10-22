Napoli subito al lavoro dopo la batosta Champions: c'è l'Inter all'orizzonte Lavoro di scarico a Castel Volturno dopo il rientro dall'Olanda

Il Napoli è tornato ad allenarsi oggi, a poche ore dalla pesante sconfitta subita contro il PSV in Champions League. La squadra è già al lavoro per concentrarsi sulla prossima sfida in campionato, prevista sabato al Maradona contro l'Inter. Di seguito il report ufficiale diffuso dal club: "Dopo il match di ieri sera, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 18:00 contro l'Inter al Maradona. Coloro che hanno giocato dal primo minuto al Philips Stadion hanno svolto lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnica in campo".