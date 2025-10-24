Il "Maradona" risponde presente: sold out per la gara con l'Inter Nessun biglietto disponibile per la gara di domani a Fuorigrotta: torna il "tutto esaurito"

Lo stadio Maradona si prepara a rispondere alla recente delusione europea con un evento che promette grande spettacolo. Non ci sono più incertezze: il match Napoli-Inter di domani pomeriggio sarà giocato a porte chiuse per quanto riguarda la disponibilità dei biglietti. Ogni ticket è stato venduto e non ne rimane più nessuno. La fase di vendita libera, avviata venerdì scorso, ha registrato un successo immediato, esaurendo in poco tempo tutti i settori. Sul portale Ticketone non c'è più traccia di biglietti disponibili, assicurando così una cornice vibrante al Maradona. La sfida, che rientra nell'ottava giornata di Serie A, attirerà oltre 50mila tifosi sugli spalti, regalando un’atmosfera elettrizzante.

