Hojlund ancora in dubbio: oggi il provino decisivo per l'Inter

Oggi sarà una giornata decisiva per Rasmus Hojlund, che è vicino al recupero, ma non c'è ancora certezza del suo rientro in tempo per domani. Qualora non fosse disponibile, è già pronta un’alternativa. Conte potrebbe sorprendere tutti con un cambio tattico inaspettato, anche se Lucca sembra destinato a partire comunque dalla panchina. L’allenatore sta studiando una soluzione diversa, già sperimentata in parte durante un’amichevole a Castel di Sangro e nelle prove pre-Champions.
Ai tempi, fu De Bruyne a ricoprire questa posizione per alcuni minuti, ma l’ampiezza delle opzioni a disposizione include anche esterni come Neres e Lang, giocatori capaci di garantire gol e incisività. Tutto, però, dipenderà dal responso definitivo sulle condizioni fisiche di Hojlund prima di mettere in atto una nuova strategia.