Hojlund ancora in dubbio: oggi il provino decisivo per l'Inter Se non dovesse farcela Conte potrebbe optare per il "falso nueve" con De Bruyne al centro

Oggi sarà una giornata decisiva per Rasmus Hojlund, che è vicino al recupero, ma non c'è ancora certezza del suo rientro in tempo per domani. Qualora non fosse disponibile, è già pronta un’alternativa. Conte potrebbe sorprendere tutti con un cambio tattico inaspettato, anche se Lucca sembra destinato a partire comunque dalla panchina. L’allenatore sta studiando una soluzione diversa, già sperimentata in parte durante un’amichevole a Castel di Sangro e nelle prove pre-Champions.

Ai tempi, fu De Bruyne a ricoprire questa posizione per alcuni minuti, ma l’ampiezza delle opzioni a disposizione include anche esterni come Neres e Lang, giocatori capaci di garantire gol e incisività. Tutto, però, dipenderà dal responso definitivo sulle condizioni fisiche di Hojlund prima di mettere in atto una nuova strategia.

