Ennesimo infortunio: si ferma Meret per una frattura al piede Rottura del secondo metatarso in allenamento: si profila un lungo stop

Un'altra tegola per il Napoli, stavolta nel ruolo di portiere. Il club azzurro ha reso noto che Alex Meret si è fermato durante l'ultima sessione di allenamento a causa di un infortunio. Questo lo costringerà non solo a saltare la sfida di domani contro l'Inter, ma probabilmente anche altre partite. Ecco il bollettino medico ufficiale diffuso dalla società: "Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro", si legge sul sito ufficiale del Napoli.