McTominay: "Una grande reazione". Anguissa: "Abbiamo vinto da squadra"

Nel post partita di Napoli Inter il centrocampista azzurro McTominay ha parlato così ai microfoni di DAZN:
“Abbiamo avuto una grande reazione dopo la sconfitta in Champions League, affrontando una squadra molto forte. E’ stata una serata grandiosa, top. Spinazzola è un ottimo giocatore, ma non solo lui. Adesso bisogna dare continuità”.
Frank Zambo Anguissa, centrocampista del del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Inter: “Non so se è un segnale, ma noi vogliamo sempre vincere. Lo abbiamo fatto da squadra e dobbiamo continuare così. Il merito è della squadra. Non è il sistema che ha fatto la differenza, volevamo vincere. Lavoriamo tanto. Alla fine decide il mister”.