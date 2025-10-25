McTominay: "Una grande reazione". Anguissa: "Abbiamo vinto da squadra" Gli uomini decisivi commentano la vittoria del Napoli al "Maradona" contro l'Inter

Nel post partita di Napoli Inter il centrocampista azzurro McTominay ha parlato così ai microfoni di DAZN:

“Abbiamo avuto una grande reazione dopo la sconfitta in Champions League, affrontando una squadra molto forte. E’ stata una serata grandiosa, top. Spinazzola è un ottimo giocatore, ma non solo lui. Adesso bisogna dare continuità”.

Frank Zambo Anguissa, centrocampista del del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Inter: “Non so se è un segnale, ma noi vogliamo sempre vincere. Lo abbiamo fatto da squadra e dobbiamo continuare così. Il merito è della squadra. Non è il sistema che ha fatto la differenza, volevamo vincere. Lavoriamo tanto. Alla fine decide il mister”.