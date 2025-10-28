Anguissa: "Era importante vincere su un campo ostico"

Le parole del centrocampista del Napoli, che ha deciso la partita contro il Lecce

"Era importante vincere anche questa partita. Lecce per noi è sempre stato un campo ostico: sono tre punti molto importanti al pari di quelli ottenuti contro l'Inter". Queste le parole di Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce. "Non posso purtroppo regalare il premio di Mvp a Milinkovic-Savic, altrimenti mio figlio mi ammazza. Conte? Il mister mi trasmette sempre tanta voglia e cattiveria. Siamo tutti contenti di poter lavorare con lui".

