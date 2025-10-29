De Bruyne si opera oggi ad Anversa: proseguirà in Belgio il lungo recupero Problema allo stesso muscolo già operato nel 2023, ma non si tratta di una ricaduta

Kevin De Bruyne è volato lunedì dal Belgio dall'aeroporto di Capodichino a Napoli, utilizzando un jet privato, accompagnato dalla sua famiglia e da numerosi bagagli. Insieme a lui viaggiavano la moglie Michele Lacroix, i tre figli e alcuni collaboratori. Già ieri era ad Anversa, pronto ad avviare i preparativi per l'intervento chirurgico sulla coscia destra, programmato per oggi in un'esclusiva clinica privata. I tempi di recupero sono stati stimati tra tre mesi, nella più ottimistica delle ipotesi, e quattro mesi.

Diversamente da Lukaku, De Bruyne ha scelto di sottoporsi alla chirurgia anziché intraprendere una terapia conservativa, ma seguirà il percorso riabilitativo presso la stessa struttura utilizzata da Romelu, la Move to Cure di Anversa. Ogni decisione è stata presa in pieno accordo con lo staff medico del Napoli.

