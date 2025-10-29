Spalletti alla Juventus: manca solo la firma L'ex allenatore del Napoli riparte dai bianconeri: delusione tra i tifosi partenopei

Luciano Spalletti si avvicina sempre di più al ruolo di nuovo allenatore della Juventus. Dopo gli incontri odierni con il direttore generale Damien Comolli, l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana è ora il principale candidato scelto dalla dirigenza bianconera. Sebbene siano state valutate altre alternative, la figura del tecnico toscano ha ottenuto l'unanimità all'interno del club, ricevendo anche l'approvazione definitiva della proprietà

. L'accordo prevede un contratto valido fino a giugno 2026, con una clausola di rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il calendario sembra ormai definito: la firma ufficiale è attesa per la mattinata di oggi, seguita dalla presentazione programmata per giovedì. Nonostante ciò, Spalletti potrebbe già essere presente mercoledì sera allo Stadium per assistere alla partita contro l'Udinese, dove sarà Massimo Brambilla a guidare ancora la squadra dalla panchina.

