Il SSC Napoli ha dato vita a una serata speciale per celebrare Halloween, alla quale hanno preso parte numerosi giocatori azzurri. Sui social network iniziano a circolare le prime immagini dell'evento, mostrando Leonardo Spinazzola e Matteo Politano, accompagnati dalle rispettive compagne, sfoggiare costumi ispirati alla celebre Famiglia Addams.
Festa di Halloween per gli azzurri: c'è anche la famiglia Addams
Gli scatti sui canali social del Napoli
