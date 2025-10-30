IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Quello del braccio sinistro Var e rigori, c'è troppa parzialità nei giudizi...

Luca Marelli, mi dicono ex arbitro, a cui ho avuto il piacere di dedicare più di un pizzino, quello che "certifica" i rigori per Dazn, sull'assurdo e inesistente penalty - tanto per essere chiari - assegnato al Lecce, ha dichiarato: "Il braccio sinistro era fuori figura, ma sono stati gli ultimi replay mostrati al VAR per notare che c'era un tocco con la mano sinistra, che era davanti alla figura ma ad aumentare il volume corporeo. In questa circostanza il braccio è allungato davanti al petto, aumenta il volume corporeo e il calcio di rigore è stato assegnato correttamente tramg ite On Field Review". Quando la parzialità diventa ridicolaggine!