Hojlund pronto al rientro da titolare nella gara contro il Como L'attaccante danese aveva già giocato a Lecce, ma solo per 29 minuti nella ripresa

Rasmus Hojlund è impaziente di tornare a segnare. L’attaccante danese, ex United, non vede l’ora di entusiasmare nuovamente i tifosi del Napoli. Domani pomeriggio sarà titolare nella sfida contro il Como, dopo aver saltato le gare con Torino, Eindhoven e Inter. Nella partita di Lecce ha giocato per 29 minuti, tornando in campo dopo essersi fermato per un affaticamento muscolare.

Questo stop era arrivato a seguito delle sfide di qualificazione al prossimo Mondiale, dove aveva già brillato segnando tre gol con la maglia della Danimarca. Quel periodo strepitoso si è interrotto a causa di un impegno fisico eccessivo che lo ha costretto in infermeria, seppur circondato da altre situazioni analoghe. Ora, però, la condizione fisica è ottimale e Hojlund è pronto a riprendersi il suo posto sul campo.

