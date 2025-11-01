Politano: "In gare così è importante non perdere" L'esterno del Napoli dopo il pareggio casalingo con il Como

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 0-0 col Como: "Sono abbastanza stanco, è stata una partita dispendiosa. Abbiamo incontro una squadra che sta bene, volevamo vincere e non ci siamo riusciti ma alla fine abbiamo portato a casa un punto. Non è facile fare gol a Milinkovic-Savic, lui e Meret sono due portieri fortissimi e siamo felici di averli in rosa.

Volevamo i tre punti ma quando non si può vincere è importante non perdere per dare continuità, tra due giorni si rigioca e bisogna ricaricare le pile perché abbiamo subito una partita fondamentale".