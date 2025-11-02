Altro rigore parato, Napoli da record: dal 2022 nessuno meglio in Europa

Ancora decisivo Milinkovic-Savic: secondo penalty parato consecutivo

Napoli.  

Il Napoli strappa un punto prezioso contro il Como, grazie anche all’ennesima parata su rigore di Vanja Milinkovic-Savic. Gli azzurri possono vantare un vero e proprio record quando si parla di penalty. Se martedì scorso, a Lecce, si poteva concedere a Camarda l’attenuante dell’età, per Morata, campione d’Europa con la Spagna e giocatore d’esperienza, resta solo l’amara consolazione di essersi trovato davanti a un vero specialista. Vanja si conferma in stato di grazia: a soli quattro giorni di distanza, neutralizza un altro rigore, il secondo consecutivo e il settimo dal 2021.

Tra questi, sei sono arrivati dalla scorsa stagione, come nel caso di Vasilj del St. Pauli. L’elenco delle sue vittime illustri comprende nomi come Pasalic, Castro, Retegui e Pulisic (quando militava ancora nel Torino). Ora, dopo Camarda, tocca anche al centravanti del Como arrendersi davanti a Milinkovic-Savic, che si sta affermando come leader europeo tra i portieri dei principali cinque campionati. Sul fronte dei rigori, inoltre, il Napoli detiene un primato condiviso con il Las Palmas e il Bochum: sette parate su quattordici tentativi dal 2022 a oggi tra i top campionati europei.
 

