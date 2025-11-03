Napoli, Conte prepara il turnover per la sfida di Champions contro l'Eintracht Cambi in vista della sfida europea, ma anche per i problemi fisici che perseguitano gli azzurr

Conte prepara il turnover per il quarto turno di Champions League di domani al "Maradona". Ecco la possibile formazione per affrontare l'Eintracht. Tra i pali ci sarà nuovamente Vanja Milinkovic-Savic, attualmente in uno stato di forma straordinario, reduce da due rigori consecutivi parati. La linea difensiva vedrà Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, con una novità sulla fascia sinistra: Gutierrez prenderà il posto di Spinazzola, costretto al forfait dopo il match contro il Como. A centrocampo, l'assenza di Billy Gilmour, fermato da un infortunio, obbliga a rivedere la disposizione.

Stanislav Lobotka tornerà in campo dall’inizio, anche se non ancora completamente al massimo della condizione. Al suo fianco giocheranno Frank Anguissa e Scott McTominay, che avranno il compito di bilanciare la squadra con energia e duttilità. In attacco, spazio garantito per Matteo Politano e Rasmus Hojlund. Resta invece da decidere chi completerà il tridente: David Neres sembra essere in leggero vantaggio rispetto a Eljif Elmas, che potrebbe comunque essere una valida opzione nel corso della partita.

