Judo, il napoletano Manuel Parlati è campione europeo U23: trionfo in Moldavia Ha vinto nella categoria 81kg

L’atleta napoletano delle Fiamme Oro, Manuel Parlati, conquista l’oro europeo U23 nella categoria 81 kg alla Chisinau Arena, in Moldavia. Un successo che conferma il grande momento del judo italiano.

Un oro europeo che profuma di Napoli e d’Italia

Il judo italiano festeggia un nuovo trionfo: Manuel Parlati, giovane talento napoletano in forza alle Fiamme Oro, ha conquistato il titolo di campione europeo Under 23 nella categoria 81 kg.

L’impresa è arrivata alla Chisinau Arena, in Moldavia, dove l’atleta ha firmato un percorso impeccabile, portando in alto i colori dell’Italia e della sua città.

Un percorso perfetto fino all’oro

Parlati ha superato in sequenza il ceco Zita, il britannico Tyrrell e, ai quarti di finale, l’austriaco Fasching.

In semifinale, il judoka partenopeo ha affrontato il greco Zaragkas in un incontro intenso e combattuto: due yuko e un waza-ari messi a segno da Parlati, che ha poi chiuso il match con ippon di osaekomi, guadagnandosi l’accesso alla finale.

Nell’ultimo atto della competizione, contro l’azero Rajabli, l’atleta napoletano ha ribaltato una situazione inizialmente sfavorevole: dopo aver subito uno yuko, è riuscito a rispondere con due yuko decisivi, assicurandosi così il titolo di campione europeo U23.

La rivincita dopo il Grand Prix di Lima

Al termine dell’incontro, Manuel Parlati ha espresso tutta la sua emozione per un risultato che rappresenta anche una rivincita personale:

“Sono veramente felice per come è andata. Vincere l'Europeo è stata la mia rivincita dopo il Grand Prix a Lima, dove ho provato sensazioni pessime durante gli incontri.

Ringrazio le Fiamme Oro, il Nippon Club, il mio mental coach Marco Pacifico, il fisioterapista Paolo De Simone, la mia famiglia e chi mi ha sostenuto dagli spalti. Spero di vincere l’anno prossimo nella mia città!”, ha dichiarato Parlati.

Toniolo: “Un anno straordinario per il judo azzurro”

Il direttore tecnico Raffaele Toniolo ha sottolineato come il 2025 si stia rivelando un anno straordinario per il judo italiano, con risultati di altissimo livello in tutte le categorie.

Il successo di Parlati rappresenta un ulteriore passo avanti per una generazione di judoka azzurri sempre più competitiva anche sul piano internazionale.

Un orgoglio per Napoli e per il judo italiano

Il trionfo di Manuel Parlati non è solo un successo personale, ma anche un motivo d’orgoglio per Napoli e per tutto il movimento sportivo nazionale.

Il giovane judoka dimostra che dedizione, lavoro mentale e passione possono trasformare le delusioni in vittorie di prestigio.