Gilmour e Spinazzola assenti nella rifinitura: saltano il match con l'Eintracht A Castel Volturno assenti i due acciaccati, ma Conte ha rassicurato sulle loro condizioni

A Castel Volturno procede l'allenamento di rifinitura alla vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte, incontro previsto per domani alle 18:45 presso lo stadio Diego Armando Maradona, valido per la League Phase della Champions League. Antonio Conte si trova a dover affrontare ulteriori difficoltà, dovendo fare a meno anche degli ultimi due giocatori recentemente costretti allo stop. Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour, infatti, hanno riportato problemi fisici durante l’ultimo match contro il Como e non sono stati presenti nel gruppo durante la sessione pomeridiana di ieri. Né l’esterno umbro né l’ex Brighton stanno prendendo parte all’allenamento insieme al resto della squadra.

