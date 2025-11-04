Champions League, Napoli-Eintracht: probabili formazioni. Torna Lobotka Cambia tutto sulla sinistra: Gutierrez e Elmas pronti a giocare titolari

Il Napoli torna in campo per la Champions League questa sera alle 18:45, ospitando l'Eintracht al Maradona. L'allenatore degli azzurri sembra intenzionato a confermare buona parte della formazione vista nell'ultimo pareggio contro il Como. In difesa, la coppia centrale sarà composta da Rrahmani e Buongiorno, mentre sulla fascia sinistra resta aperto il ballottaggio tra Olivera e Gutierrez, con il primo leggermente favorito. A centrocampo, Lobotka riprenderà il suo posto dal primo minuto.

In attacco, Hojlund sarà nuovamente il punto di riferimento al centro, mentre sulla fascia sinistra si deciderà tra Neres e Lang, con il brasiliano in vantaggio al momento. Per quanto riguarda l'Eintracht, Mario Götze dovrebbe dirigere le operazioni offensive, supportando Knauff e il centravanti Burkardt, che sembra avere la meglio su Wahi per una maglia da titolare. In difesa, spazio a due volti noti della Serie A: Kristensen e Theate, affiancati da Koch al centro del reparto.



LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

EINTRACHT (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Chaibi, Brown; Knauff, Gotze; Burkardt. All. Toppmöller