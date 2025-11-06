Il Napoli è primo anche nei chilometri percorsi Il dato arriva direttamente dalla lega di Serie A. Azzurri primi, dietro Juventus, Inter e Genoa

Il Napoli non è solo al vertice della classifica di Serie A, ma domina anche quella relativa ai chilometri totali percorsi in stagione. La Lega Serie A ha condiviso attraverso il proprio profilo ufficiale su X la graduatoria delle cinque squadre migliori per distanza complessivamente coperta sul terreno di gioco, con il Napoli che guida con un impressionante totale di 119.412 chilometri. Subito dietro, distanziata di quasi 3 km, si trova la Cremonese. A completare il quintetto delle prime posizioni ci sono Juventus, Inter e Genoa.

