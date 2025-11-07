Calcio: Adl "Infantino e Ceferin stiano attenti, sistema rischia di crollare" L'avvertimento del presidente del Napoli

"Il signor Ceferin e il signor Infantino devono stare attenti, rischiano di ridurre il livello dei campionati nazionali: sono molto preoccupato, abbiamo giocatori da noi acquistati, che percepiscono lo stipendio da noi, ma che giocano per la nazionale, ritornano distrutti e non ci vengono rimborsati. Tutto ciò va regolamentato altrimenti tra 5-6 anni rimarranno Milan, Inter, Juventus, Napoli e Roma. Ma allora che costruiamo a fare nuovi stadi se poi il sistema sta per crollare?".

Lo ha dichiarato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante il "Football Business Forum" all'Università Bocconi di Milano, organizzato da La Gazzetta della Sport e Sda Bocconi.